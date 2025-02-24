Польша с 2022 года задержала 42 человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ и Беларуси

Польские спецслужбы с 24 февраля 2022 года задержали 42 человека по подозрению в "шпионаже либо диверсиях" в пользу РФ и Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский соцсети Х (ранее Twitter).

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали на территории Польши 42 человека по подозрению в шпионаже или диверсии в пользу России и Беларуси", - написал Добжиньский.

В конце декабря 2023 года суд в Люблине приговорил группу из 14 граждан Украины, Беларуси и РФ к различным срокам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу РФ.