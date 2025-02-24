Alibaba планирует инвестировать $50 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру за 3 года

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding планирует инвестировать более $50 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в течение трех лет.

Как говорится в сообщении компании, инвестиции составят не менее 380 млрд юаней ($53 млрд). Они превысят общий объем вложений Alibaba в эти сферы за последнее десятилетие.

Анонсированные планы показывают, что компания сфокусирована на росте за счет ИИ-разработок и намерена быть ведущим мировым поставщиком облачных услуг, отмечается в сообщении.

Alibaba сообщила о планах наращивания инвестиций в ИИ-разработки на прошлой неделе вместе с публикацией отчетности за третий финквартал, но тогда она не обозначила сумму планируемых вложений.

"Компания ожидает, что ИИ будет играть все более важную роль в ее операциях в сфере электронной коммерции, в корпоративных сервисах и приложениях для потребителей, способствуя повышению эффективности бизнеса, росту инноваций и вовлеченности пользователей", - говорится в пресс-релизе.

Акции Alibaba подешевели на 1,6% по итогам торгов в Гонконге в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 83,8%.