Польский стартап представил робота с искусственными мышцами и костями

Польский стартап Clone Robotics продемонстрировал прототип человекоподобного робота, который имитирует анатомию с беспрецедентной точностью. В 40-секундном видео показан Protoclone V1 – прототип андроида, подвешенный в мастерской и выполняющий динамичные движения. Его лицо скрыто за черной светоотражающей маской.

Особенность Protoclone — его внутреннее устройство: робот оснащен синтетическими системами, имитирующими скелетную, мышечную, сосудистую и нервную структуры человека. В конструкции использовали более 1000 миофибрилл и 500 датчиков, которые обеспечивают движения с более 200 степеней свободы.

«Наш подход принципиально отличается от традиционных методов конструирования роботов. Вместо того чтобы разрабатывать движения вокруг жесткой механической структуры, мы начали с точного воспроизведения человеческой анатомии, а затем обеспечили естественное движение с помощью искусственных мышц», - отмечают представители компании.

В настоящее время прототип использует пневматические системы, но разработчики планируют перевести его на гидравлику по мере совершенствования технологии. Ключевым компонентом робота является технология искусственных мышц Myofiber, разработанная Clone Robotics. Эти монолитные блоки прикрепляются к точкам на искусственном скелете, в точности повторяя расположение мышц и сухожилий в человеческом теле.

В компании заявляют, что искусственные мышцы достигают времени отклика менее 50 мс, способны сокращаться более чем на 30% без нагрузки и развивать силу до 1 кг при массе всего 3 г. Скелет андроида отражает анатомию человека, включая все 206 костей с небольшими модификациями.

Для функционирования робота создана сложная «нервная система», которая контролирует мышцы в реальном времени с помощью проприоцептивной и визуальной обратной связи. Система включает 4 камеры глубины, 70 инерционных датчиков и 320 датчиков давления, которые передают данные на графический процессор NVIDIA Jetson Thor.