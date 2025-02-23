В Англии придумали робота с руками быстрее человеческих

В Великобритании стартап Humanoid представил нового гуманоидного робота HMND 01, который обладает уникальными характеристиками, включая скорость манипуляций, превышающую человеческие возможности. Этот робот, высотой 175 см и весом 70 кг, способен двигаться со скоростью до 5,4 км/ч и переносить грузы весом до 15 кг. Он также может работать до четырех часов без подзарядки.

HMND 01 достигает человеческого уровня или даже более высокой скорости манипуляций, что делает его эффективным для выполнения сложных задач в ограниченных пространствах.

Робот имеет модульную конструкцию, позволяющую пользователям настраивать его конфигурацию в зависимости от конкретных задач. Это снижает стоимость и делает его доступным для массового рынка.

Humanoid видит применение HMND 01 в различных сферах, включая складскую логистику, розничную торговлю и даже домашнее использование. Основная цель компании — создать гармоничное взаимодействие между людьми и машинами, что поможет решить проблемы нехватки рабочей силы и старения населения. Робота также можно использовать и в домашних условиях.

Таким образом, HMND 01 представляет собой значительный шаг вперед в области гуманоидной робототехники, предлагая решения для повышения эффективности в различных отраслях.

Humanoid планирует в течение 2025 года разработать и протестировать прототипы роботов как на колесной, так и на двуногой платформе. Компания ведет переговоры с крупными ритейлерами о пилотных проектах.