Платежи за ЖКХ в России вырастут на 30% в 2025 году

Россияне в 2025 году столкнуться со значительным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эксперты, опрошенные «МК», прогнозируют, что суммы увеличатся на 20-30% в сравнении с 2024 годом.

Причинами подорожания ЖКХ называют инфляцию, растущие расходы на содержание и ремонт жилых домов и общую политику повышения тарифов.

Платежи за ЖКХ повышают ежегодно, но в несколько этапов. Многие граждане привыкли, что это происходит 1 июля, но изменения могут происходить в течение всего года.

Например, в январе всегда растут тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества (затраты на уборку, освещение подъездов, лифты, взносы на капремонт). С 1 июля растут цены на сами коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, газ, электроэнергию. Согласно плану правительства, в 2025 году произойдет повышение на 11,9%.

В регионах могут вносить изменения в стоимость услуг в течение года, поскольку меняются цены на энергоресурсы, запускаются региональные программы модернизации ЖКХ, также это может быть связано с бюджетным финансированием.

В ряде регионов повышение может составить до 30%, при этом качество предоставления услуг не улучшится, предупредил председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. Другие эксперты придерживаются более осторожных прогнозов, по их словам, повышение составит 15%.