В Германии разоблачили еще одну попытку диверсии на военном корабле

На фрегате "Гессен" немецких Военно-морских сил зафиксировали попытку загрязнить систему питьевой воды, что стало очередным случаем подобных актов против военных кораблей ФРГ. Об этом говорится в расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, на этой неделе на "Гессене", который сейчас пришвартован на военно-морской базе в Вильгельмсгафене, "была предпринята попытка загрязнить систему питьевой воды десятками литров отработанного масла".

Попытку диверсии обнаружили, когда частной компании из Нижней Саксонии было поручено заполнить систему питьевой воды. Военнослужащие ВМС Германии обнаружили инцидент на ранней стадии, что позволило предотвратить значительное загрязнение, говорится в расследовании.

Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что накануне, 20 февраля, был обнаружен "возможный инцидент, связанный с безопасностью на военно-морской базе в Вильгельмсхафене".

"Обстоятельства инцидента сейчас расследуются ответственными военными и гражданскими следственными органами", – добавил спикер, отказавшись комментировать состояние расследования или другие подробности.

Отметим, что это не первый случай диверсий на кораблях немецкого Военно-морского флота, о котором сообщали СМИ.

К примеру, несколько дней назад журнал Spiegel рассказал о вероятном случае диверсии, связанном с морским тральщиком, которому в 2024 году перерезали несколько кабельных жгутов во время пребывания на судостроительном заводе в Ростоке.

В начале февраля командующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявил о зафиксированных случаях диверсий против военных кораблей Бундесвера, подчеркивая все большую угрозу со стороны России.