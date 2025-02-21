В Беларуси усиливается роль председателей исполкомов базового уровня

Лукашенко 21 февраля подписал указ № 74 "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов", сообщает его пресс-служба.

Указом определены новые инструменты для повышения благосостояния регионов и благополучия граждан через усиление статуса местных исполкомов и их председателей, более эффективное местное управление.

В частности, расширены финансовые возможности исполкомов базового уровня для развития территорий и удовлетворения потребностей граждан.

В целях выполнения мероприятий в рамках Года благоустройства предоставлены права активно вовлекать граждан и организации в общее дело по наведению порядка в стране.

Упрощаются правила реализации общераспространенных полезных ископаемых, в основном песка, гражданам для собственных нужд, а также организациям для благоустройства и содержания территорий, сельскохозяйственных объектов.

По согласованию с рай-, горисполкомами теперь должны приниматься решения, предусматривающие прекращение деятельности важных для района объектов или приостановление деятельности организаций. Это позволит "предотвратить непродуманное сокращение рабочих мест и ликвидацию социально значимых объектов, таких, например, как банкоматы, почта, остановки общественного транспорта и другие".

Указ также существенно расширяет кадровые полномочия местных исполкомов и их председателей в отношении государственных органов и иных организаций, действующих на соответствующей территории.

Председатели рай-, горисполкомов получили право наряду с изданием распоряжений выносить письменные требования (предписания) об устранении нарушений законодательства и о привлечении к дисциплинарной ответственности работников. Требования (предписания) могут быть адресованы руководителям нижестоящих исполкомов и иных расположенных на соответствующей территории организаций.

Невыполнение таких требований (предписаний) повлечет административную ответственность.

При этом на председателей исполкомов базового уровня возлагается персональная ответственность за издаваемые распоряжения, принимаемые решения о кадровых согласованиях, иные решения (поручения) и выносимые письменные требования (предписания).

Указ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Напомним, ранее на совещании в начале февраля Лукашенко требовал усилить полномочия местных властей в отношении частного сектора.