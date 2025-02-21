В Сейм Латвии внесли законопроект о запрете пассажирских перевозок в Беларусь

Латвийская партия "Национальное объединение" внесла на рассмотрение в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в Беларусь и Россию. Об этом пишут латвийские СМИ.

Депутат "Нацобъединения" Янис Витенбергс отметил, что, несмотря на постоянные призывы не ездить в эти страны, учитывая высокие риски вербовки, разведки и провокаций, общественные пассажирские перевозки в эти страны продолжаются, создавая угрозу безопасности.

Витенбергс также напомнил об информации, которая публично прозвучала, о том, что на этих рейсах перевозятся санкционные товары.

Поэтому, по его мнению, сообщение с Беларусью и Россией должно быть полностью прекращено, что позволит повысить безопасность страны и ее жителей.

"Нацобъединение" подчеркивает, что нужно начать переговоры с другими странами Балтии, чтобы вместе ввести подобный запрет.

Согласно поданному законопроекту, Кабинет министров должен до 17 марта этого года подготовить распоряжение о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта.

Напомним, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан Беларуси и России или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.

Также стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане Беларуси и России не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.