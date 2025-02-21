Последнее обновление: 21.02.2025 18:35

Meta сокращает расходы на сотрудников, отдавая приоритет искусственному интеллекту

Meta сократила вознаграждения на основе акций для большинства своих сотрудников в то время, когда владелец Facebook вкладывает десятки миллиардов долларов в проекты и инфраструктуру искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

Группа сократила ежегодное распределение опционов на акции примерно на 10% для большинства своих сотрудников, что равно десяткам тысяч работников.

Решение Meta сократить жизненно важный компонент вознаграждения сотрудников появилось в то время, когда группа начинает осуществлять значительные капитальные расходы в том году, который генеральный директор Марк Цукерберг назвал "действительно большим годом".

Акции Meta взлетели почти на пятую часть только в 2025 году, достигнув рекордного уровня и опередив многих конкурентов в сфере высоких технологий.

Цукерберг надеется, что его долгосрочные инвестиции в ИИ начнут окупаться уже в этом году в высококонкурентной сфере, где Meta борется с OpenAI и Microsoft.



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