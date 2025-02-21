В Белграде тысячи людей вышли на улицы в поддержку масштабных студенческих протестов

В сербской столице Белграде накануне вечером тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать студенческие протесты против коррупции и за изменения в стране. Об этом сообщает AP.

Жители Белграда выстроились в пять колонн из разных районов города, после чего отправились к ключевому перекрестку, где студенты проводят акцию протеста ежедневно уже более двух месяцев.

Протестующие свистели в свистки и скандировали "Pump it up!", что стало лозунгом студенческих протестов.

Прибыв на запланированное место встречи, протестующие почтили минутой молчания 15 жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад в ноябре прошлого года.

Студенты требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала крыши вокзала; правосудия для виновных; снятия обвинений против студентов-протестующих; и увеличения бюджета на высшее образование.

Протесты вызвали резонанс в Сербии, которая страдает от взяточничества, где мало кто из граждан считает, что государственные институты работают в интересах общества.

Многие считают, что обрушение навеса на вокзале стало результатом правительственной коррупции, связанной с крупным инфраструктурным проектом с китайскими государственными компаниями.

Регулярные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича. В январе студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.