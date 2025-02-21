Власти Швеции расследуют повреждение подводного кабеля возле острова Готланд

Шведские власти расследуют возможное повреждение морского кабеля в районе острова Готланд, передает SVT.

Шведская береговая охрана подтвердила SVT, что возле Готланда произошел сбой в работе кабеля, начато предварительное расследование.

Предварительное расследование ведет прокуратура в сотрудничестве с береговой охраной.

По сообщению береговой охраны, не совсем ясно, когда произошло возможное повреждение кабеля, но властям известно об инциденте с четверга.

По данным издания Helsingin Sanomat, речь идет о кабеле между Финляндией и Германией.

В последние месяцы обрывы кабелей в Балтийском море происходят довольно часто.

В середине ноября 2024 года стало известно о повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой.

В конце января 2025 года был поврежден оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией, пролегающий по дну Балтийского моря. Прокуратура Швеции тогда также объявила о начале расследования дела о возможной диверсии.

Сообщалось, что в связи с повреждением кабеля было задержано судно, высказывались предположения о причастности к обрывам находившихся в районе повреждений судов российского «теневого флота», но официальных обвинений предъявлено не было.