Гражданам Беларуси могут запретить покупать недвижимость в Латвии

Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси, а также связанным с ними предприятиям покупать недвижимость в Латвии. Об этом сообщают местные медиа со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект называется "Закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности", подали его депутаты из фракции "Нового Единства".

Если закон примут в нынешнем виде, то с момента его вступления в силу граждане РФ и Беларуси не смогут приобретать в Латвии никакое недвижимое имущество. Не смогут это сделать и юридические лица, в которых граждане упомянутых стран прямо или опосредованно владеют как минимум 25%, а также зарегистрированные в Российской Федерации и Республике Беларусь или такие, где эти граждане являются выгодополучателями. Они не смогут участвовать и в аукционах, где продается недвижимость, а также использовать право первой руки или право выкупа.

Предполагается, однако, что у закона не будет обратной силы, так что ограничение не коснется ранее заключенных сделок, а также не должно распространяться на граждан упомянутых стран, получивших в Латвии до вступления закона в силу статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство.

Кроме того, предусмотрены некоторые исключения, например, для случаев, когда граждане этих стран получают объект в результате законного наследования.