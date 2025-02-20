Парламент Грузии разрешил НПО получать гранты от государства

Парламент Грузии принял поправки к закону "О грантах", по которым неправительственные организации (НПО) смогут получать государственные гранты.

Предполагается создание нового ведомства - Агентства управления государственными грантами.

На эти гранты предусмотрено выделение в 2025 году 20 миллионов лари ($7,1 млн).

Правительственные гранты будут выдаваться любым НПО вне зависимости от сферы их деятельности при обосновании работы на благо общества и государства, говорится в заявлении авторов поправок к закону.

С инициативой выделения государственных грантов выступила правящая партия "Грузинская мечта" еще в 2024 году, когда принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" подвергся резкой критике со стороны Евросоюза и прежней администрации США, выделявших большие средства через свои фонды грузинским НПО. Представители властей Грузии заявляли, что многие из этих НПО осуществляли подрывную деятельность в Грузии, при этом выделяемая им финансовая помощь была полностью закрытой.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что "проекты на получение грантов будут финансироваться для выполнения задач, определенных в соответствии с интересами народа Грузии".

По его словам, в эти задачи входят укрепление демократических институтов, борьба с коррупцией, забота о гражданах с ограниченными возможностями, защита окружающей среды, интересов этнических и религиозных меньшинств и другие направления.