В России два самолета сломались в воздухе за один день

В среду, 19 февраля, сразу два пассажирских самолета российских авиакомпаний потерпели технические неисправности во время полета. В обоих случаях отказали элементы системы управления механизацией крыла.

С начала 2025 года это уже по меньшей мере одиннадцатый подобный инцидент с российскими воздушными судами. Об этом сообщают российские медиа.

Первый случай произошел утром 19 февраля. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, совершавший рейс из Красноярска в Норильск и перевозивший 157 человек, включая экипаж, зафиксировал срабатывание сигнализации о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизацию салона.

По информации перевозчика, датчик сработал примерно через полтора часа после взлета. В ответ экипаж решил снизить высоту и продолжить полет в пункт назначения. В то же время источники в экстренных службах сообщили, что настоящей причиной экстренной ситуации могла быть неисправность закрылков.

Второй инцидент произошел позже в тот же день. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс из Москвы в Нижнекамск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за неисправности датчика управления механизацией крыла. Проблемы обнаружили уже после взлета, после чего пилоты приняли решение вернуться. Посадка в Москве произошла в штатном режиме.

Эти два случая стали очередными в ряде технических неисправностей с российскими самолетами, что участились с начала 2025 года. В целом с начала года уже зафиксировано по меньшей мере одиннадцать подобных случаев, что свидетельствует о возрастающих рисках в российской гражданской авиации, вызванных санкционными ограничениями и дефицитом авиационных запчастей.

Несмотря на санкции США и ЕС, в Россию и дальше завозят самолеты иностранного производства. По данным российского издания Верстка, с начала 2024 года страна получила не менее 28 воздушных судов, в том числе крупные пассажирские лайнеры.

Самолеты чаще всего ввозили через Турцию (11 раз), Оман (3), ОАЭ (2) и Германию (2). Среди стран-посредников упоминаются Сербия, Швеция, Казахстан, Китай и Монголия.

Среди поставленных самолетов – Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.