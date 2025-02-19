Coinbase обвинили в сокрытии рисков банкротства

Акционер Coinbase Вэндуо Го подал в суд на биржу и ее руководство за сокрытие рисков банкротства. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на иск от 18 февраля.

Согласно материалам дела, Coinbase не сообщила клиентам, что их средства могут стать частью конкурсной массы при банкротстве компании. В этом случае розничные инвесторы превращаются в необеспеченных кредиторов, угрожая сохранности их активов.

Истец также отметил, что до проведения IPO в апреле 2021 года произошло как минимум 75 случаев краха криптобирж, из-за чего инвесторы потеряли доступ к своим цифровым активам. Несмотря на заявления руководства Coinbase, торговая платформа не отличается по уровню таких рисков, утверждает Го.

Го заявил, что компания скрывала факты использования корпоративных средств для собственных торговых операций. Эта практика, как отмечается, была призвана компенсировать падение цен на криптовалюты, но несет высокие риски.

Акционер также напомнил об иске SEC против Coinbase от июня 2023 года. Тогда регулятор обвинил компанию в листинге незарегистрированных ценных бумаг и отсутствии лицензии брокера.

Истец требует проведения судебного разбирательства с участием присяжных, возмещения убытков и пересмотра корпоративного управления компании.

Ответчиками стали сооснователь Coinbase Фред Эрсам, финансовый директор Алесия Хаас, операционный директор Эмили Чой и другие представители руководства и совета директоров.

Напомним, с декабря 2024 по январь 2025 года клиенты Coinbase потеряли более $65 млн из-за мошенничества с использованием социальной инженерии. Одна из жертв сообщила о краже около $850 тыс.