Последнее обновление: 19.02.2025 18:00

Латвия решила тратить минимум 4% ВВП на оборону с 2026 года

Латвийское правительство на заседании во вторник, 18 февраля, приняло решение потратить на оборону не менее 4% валового внутреннего продукта страны со следующего года. Об этом сообщают латвийские медиа.

На пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Латвии Эвика Силиня подтвердила увеличение оборонных расходов.

"Видя цели НАТО, мы понимаем, что нам придется искать пути, чтобы со следующего года тратить не менее 4% ВВП, но уже в ближайшие несколько лет мы должны двигаться к 5%", – заявила она.

Силиня отметила, что для увеличения доли бюджета, которая выделяется на оборону, придется пересмотреть бюджеты всех министерств, а не только Министерства обороны.

Кроме того, по ее словам, финансирование для увеличения оборонных расходов Латвии должно поступить из нескольких источников, в том числе и от Европейского Союза.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.



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