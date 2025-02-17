Просроченные долги бизнеса в США достигли максимума с 2017 года

Бизнес в США сталкивается с новыми финансовыми вызовами - уровень просрочки банковских кредитов достиг максимума с 2017 года. Об этом пишет Financial Times.

На конец 2024 года компании просрочили выплату более $28 млрд банковских займов, что на $5,4 млрд больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что этот тренд развивается на фоне стабильной экономики, но высокие процентные ставки создают значительное давление на предприятия. Корпоративные кредиты в основном имеют плавающую ставку, что затрудняет их обслуживание.

По официальным данным, доля просроченных корпоративных займов в банках США выросла до 1,3%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет, хотя он все еще значительно ниже 5%, зафиксированных во время кризиса 2008 года.

Наибольший риск для компаний сейчас представляют возможные изменения тарифной политики. Крупные корпорации смогут приспособиться к новым пошлинам и регуляциям, но для малого и среднего бизнеса это может стать серьезным ударом.

Меньшие компании имеют меньше резервов и гибкости, что затрудняет преодоление финансовых потрясений.

В то же время в четвертом квартале корпоративное кредитование сократилось на $100 млрд. Частично это объясняется изменением методики учета финансовых потоков, но тенденция к снижению займов указывает на осторожность банков и растущее финансовое давление на бизнес.