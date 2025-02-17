В Беларуси забраковали еще одну стеклоомывающую жидкость из РФ

В Беларусь запретили ввозить еще одну стеклоомывающую жидкость российского производства.

Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, запрет ввоза на территорию Беларуси, реализации, хранения, транспортировки, использования введен в отношении стеклоомывающей жидкости "Снежная королева "Дарья" -30 (ООО "Химпартнер", РФ).

Решение принято в связи с выявленным превышением установленного едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гигиенического норматива по содержанию метанола.

Таким образом, импортеры опасной продукции обязаны не допустить выпуск в обращение стеклоомывающей жидкости, возвратить или утилизировать эту продукцию, а также проинформировать Минздрав о принятых мерах.