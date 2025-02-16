Китай завершил строительство первого в мире судна FPSO с возможностями хранения углерода

В Шанхае на востоке Китая завершено строительство инновационного плавучего судна с функциями добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO), оснащенного установкой для улавливания и хранения углерода. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на китайскую газету "Кэцзи жибао" (Science and Technology Daily).

Это судно является первым в своем роде в мире, оно будет поставлено к концу февраля.

FPSO имеет длину 333 метра и ширину 60 метров, а его суточная производительность достигает 120 тыс. баррелей сырой нефти.

Ключевой особенностью FPSO является способность улавливать выбросы углекислого газа, образующиеся как в процессе добычи нефти, так и во время навигации. Кроме того, оно использует тепловую энергию выхлопных газов для выработки электроэнергии, что позволяет одновременно снижать негативное воздействие на окружающую среду и повышать энергоэффективность.

По имеющимся данным, при добыче нефти и газа на морском шельфе ежегодно образуется значительное количество углекислого газа. Оснащение подобных судов установками для улавливания и хранения углерода представляет собой перспективное решение для сокращения выбросов, возникающих при добыче и переработке углеводородов на морском шельфе.