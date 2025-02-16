Последнее обновление: 16.02.2025 15:14

Компания Arm начнет производить собственные чипы

Полупроводниковая компания Arm, которая принадлежит SoftBank, начнет производить собственные чипы в 2025 году. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно информации, ее первым клиентом станет компания Meta.

Рене Хаас, исполнительный директор Arm, представит первый чип собственной разработки компании летом 2025 года. Ожидается, что этот чип станет серверным процессором для дата-центров, а производство будет передано на аутсорсинг.

Это существенное изменение в стратегии компании, которая обычно занимается только лицензированием разработок чипов для таких гигантов, как Apple или NVIDIA. Производство собственных чипов может превратить некоторых из ее нынешних клиентов в конкурентов. С момента объявления этой новости акции Arm выросли более чем на 6%.

По словам источников, знакомых с планами, выпуск собственного чипа Arm — это лишь один из этапов более масштабной стратегии компании, которая предполагает переход к производству чипов для искусственного интеллекта.

Напомним, в январе OpenAI и SoftBank объявили об инициативе Stargate, в рамках которой компании намерены инвестировать до $500 млрд в создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. Проект также будет поддержан Государственным фондом Абу-Даби, MGX и Oracle.



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