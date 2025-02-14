Гражданин Афганистана признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене

В пятницу, 14 февраля, гражданин Афганистана признался, что намеренно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене. Об этом заявил немецкий прокурор на пресс-конференции.

"Я очень осторожно отношусь к поспешным выводам, но на основании всего, что мы знаем на данный момент, я бы решился говорить об исламистской мотивации преступления", – отметил прокурор, которого цитирует Reuters.

Представитель полиции 13 февраля рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.

По словам замглавы управления криминальной полиции Баварии Гвидо Лиммера, у них пока нет убедительных объяснений мотива преступления.

Тот факт, что даже люди, которые кажутся хорошо интегрированными и имеющими работу, приходят к таким "жестоким решениям", "наводит на размышления", сказал министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн в интервью Deutschlandfunk.

Общее число пострадавших при наезде на демонстрантов в Мюнхене - 36 человек, двое тяжело ранены. Двухлетняя девочка находится в критическом состоянии в интенсивной терапии детской больницы, заявили представители полиции и здравоохранения Баварии на пресс-конференции, пишет Tagesschau.