Польша лидирует в ЕС по внедрению экологических стандартов в бизнесе

Польские компании более оптимистично настроены в отношении экономических перспектив, чем прежде, и активно принимают меры по сокращению выбросов. Таков результат последнего исследования Европейского инвестиционного банка.

Организация прогнозирует улучшение инвестиционной среды и более благоприятный нормативно-правовой и экономический климат. Исследование показывает, что почти все польские компании, около 94 процентов, приняли меры по сокращению выбросов парниковых газов. Это лучший результат, чем средний показатель по ЕС — 91%.

Наиболее распространенными мерами являются сокращение отходов и инвестиции в энергоэффективность. Авторы отчета подчеркивают, что по сравнению с компаниями из стран Европейского союза, в большем количестве польских компаний на руководящих должностях занято не менее 40% женщин (23% по сравнению с 34% в польских компаниях).

Инвестиционный обзор Группы Европейского инвестиционного банка представляет собой ежегодный отчет по опросу примерно 13 тыс. компаний из всех государств-членов Европейского союза, дополненный результатами дополнительной выборки респондентов из Соединенных Штатов.