Американские корпорации массово привлекают европейские кредиты

Американские компании активно привлекают кредиты в евро, поскольку займы в Европе значительно дешевле, чем в США. Об этом пишет Bloomberg.

За первые месяцы 2025 года они выпустили еврооблигаций на €23,4 млрд ($24,3 млрд), что стало рекордом с 2007 года. Среди крупных заемщиков - T-Mobile US Inc. и IBM, а также ведущие банки с Уолл-стрит.

Отмечается, что основная причина ажиотажа - разница между ключевыми ставками центральных банков. Депозитная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 175 базисных пунктов ниже ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Это позволяет компаниям экономить на стоимости займов, особенно если им не нужно конвертировать долг в доллары.

В прошлом году американские корпорации разместили 108 млрд евро облигаций в Европе - больше всего за пять лет. Но в 2025 году спрос еще больше, поскольку бизнес пытается предвидеть последствия политики Дональда Трампа.

Ожидается, что ЕЦБ в этом году еще трижды снизит ставку (сейчас она составляет 2,75%), тогда как ФРС - только один раз (нынешний уровень - 4,5%).

Разница в ставках объясняется опасениями относительно экономической ситуации в Европе и усилением протекционизма в США.

На прошлой неделе компания IBM выпустила облигации на €3,5 млрд, а затем привлекла еще $4,75 млрд в США, в общем разместив девять траншей. Купонная ставка пятилетних еврооблигаций составила 2,9%, тогда как аналогичный долларовый долг имел ставку 4,8%.

T-Mobile USA на прошлой неделе выпустила €2,75 млрд облигаций в трех частях. По данным Bloomberg, семилетний долг позволил компании сэкономить около девяти базисных пунктов на свопах, а другие транши были оценены примерно так же, если бы T-Mobile привлекала финансирование в США.