На юго-западе Польши потушили крупный пожар в заповеднике

Польские пожарные в ночь на 12 февраля потушили крупный пожар в природном заповеднике в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает RMF24.

Пожар вспыхнул в природном заповеднике Долина Смаркатей, который расположен в Подкарпатском воеводстве западнее Жешува. Пожарные работали более 10 часов.

"Пострадало много гектаров, но преимущественно пустырь, не лес", – прокомментировали в пожарной команде.

По предварительным оценкам, речь идет о 7-8 гектарах территории. В результате пожара никто не пострадал.

На прошлой неделе в Гданьске горело историческое здание, где находился большой склад с электровелосипедами.