В Казахстане население все чаще стало пользоваться наличными. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По их мнению, это происходит потому, что введен более строгий контроль за мобильными переводами, сохраняется высокая инфляция и устойчивая теневая экономика — граждане стали чаще использовать наличные деньги.

В АФК напомнили, что в прошлом году объем транзакций по банковским картам в Казахстане достиг рекордных 165 триллионов тенге. Безналичные расчеты стали популярнее благодаря активной цифровизации и ускорению торговли. Сейчас на каждую тысячу казахстанцев приходится по 68 POS-терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг.

При этом если считать в процентах, то безналичные операции в прошлом году прибавили всего +0,5 процента. Становятся все более востребованным наличные деньги. Если в 2023 году на каждого казахстанца приходилось по 184 тысячи тенге наличных, то по итогам 2024-го показатель увеличился до 218 тысяч тенге.

В прошлом году жители страны сняли в банкоматах 25,4 триллиона тенге. Больше всего денег обналичили в Алматы, Шымкенте и области Жетысу.