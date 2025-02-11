На итальянской Сицилии провели масштабный рейд против мафии

На итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд против мафиозного клана Cosa Nostra, во время которого задержали более 180 человек. Об этом сообщает ANSA.

В столице острова Палермо прошла масштабная операция вокруг Палермо под координацией окружного управления по борьбе с мафией. В ней принимали участие около 1200 правоохранителей со всего острова.

В результате рейдов задержали 181 человека. Среди них, как полагают, есть представители всех звеньев мафиозного клана Cosa Nostra – от "боссов" до более мелких "координаторов" на местах, как из самого Палермо, так и из регионов.

Рейдам передумало расследование, в рамках которого правоохранители отследили попытку Cosa Nostra возобновить деятельность после серии арестов в предыдущие годы.

Среди прочего, выяснилось, что часть заключенных членов клана сумели нелегально получить средства связи, через которые начали вести коммуникацию с еще не пойманными соратниками и раздавать распоряжения, оставаясь за решеткой. По данным следователей, налаженная система связи позволяла "боссам" даже координировать наркотрафик и устраивать встречи.

Задержанным грозят обвинения в участии в преступной организации, покушениях на убийство, наркоторговле, преступлениях, связанных с оружием и тому подобное.

В конце 2024 года прошли очередные рейды против мафиозного клана "Ндрангета", который считают самым мощным в Италии.

В ноябре 2023 года в стране завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов "Ндрангеты", по результатам процесса осудили более 200 человек.