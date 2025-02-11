Евросоюз запустит программу инвестиций в ИИ на €200 млрд

Евросоюз пообещал мобилизовать €200 млрд на инвестиции в искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ИИ-саммите в Париже заявила, что ЕС хочет усилить способность конкурировать в этой сфере с США и Китаем.

Инвестиции будут производиться в рамках программы InvestAI, которая в числе прочего предполагает создание фонда на €20 млрд для строительства так называемых ИИ-гигафабрик - инфраструктуры для обучения сложнейших ИИ-моделей с помощью мощных чипов.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 февраля сказал, что страна заручилась инвестициями в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму более €100 млрд на ближайшие годы.

По словам Макрона, в общей сложности на ближайшие годы запланированы инвестиции местных и иностранных компаний на сумму €109 млрд.

В январе также стало известно, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие четыре года.