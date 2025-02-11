Саудовская Аравия выделит $14,9 млрд на развитие ИИ

Власти Саудовской Аравии в партнерстве с техгигантами инвестируют $14,9 млрд в проекты и компании, связанные с ИИ и облачными вычислениями. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Абдулла бин Амер Альсваха.

Среди сотрудничающих фирм — Google Cloud, Lenovo, Alibaba Cloud, Qualcomm, Groq, Salesforce и другие.

Исполнительный вице-президент по технологиям и инновациям компании Saudi Aramco Ахмад Аль-Ховайтер в ходе выступления отметил, что бизнесу в Саудовской Аравии необходимо масштабироваться в ИИ-секторе с помощью партнерств.

Согласно CompaniesMarketCap, Aramco является седьмой по величине компанией в мире по рыночной капитализации с показателем $1,79 трлн.

По словам Аль-Ховайтера, саудовский гигант заключил партнерское соглашение с Groq на сумму $1,5 млрд для развертывания облачных вычислений на базе искусственного интеллекта. В будущем Aramco намерена подписать соглашения с другими ИИ-компаниями.

Саудовский производственный гигант Alat и Lenovo объявили об инвестициях в размере $2 млрд в локальное строительство объекта с фокусом на искусственный интеллект и робототехнику. Lenovo создаст региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде в рамках сделки.

Google, Qualcomm и Alibaba Cloud также объявили о запуске различных ИИ-инициатив в Саудовской Аравии.

Кроме того, Salesforce, Databricks, Tencent Cloud и SambaNova обязались инвестировать в технологиескую инфрастурктуру страны $500 млн, $300 млн, $150 млн и $140 млн соответственно.

Напомним, в марте 2024 года СМИ сообщали о подготовке Саудовской Аравии к созданию фонда на $40 млрд для инвестирования в ИИ-технологии. Эту инициативу с венчурной фирмой Andreessen Horowitz.