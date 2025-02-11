Венеция будет брать плату за однодневный вход в город и в 2025 году

Власти Венеции подтвердили, что продолжат схему одноразового сбора с туристов, призванного уменьшить нагрузку на город, и в 2025 году. Об этом сообщает AFP.

Итальянский город в этом году определит 54 дня, в которые посетители должны будут платить за билет для входа в исторический центр заранее. В 2024 году таких дней было 29.

Туристы, которые посещают Венецию с ночевкой и, соответственно, уже платят туристический налог, освобождаются от одноразового сбора – как и жители города.

Если билет покупается за четыре дня до прибытия в Венецию, его стоимость составляет 5 евро. Она возрастает до 10 евро для тех, кто бронирует его за три дня до визита или позже.

Представительница городского совета Венеции Симоне Вентурини заявила, что новая стратегия имеет целью "определить новую систему управления туристическими потоками и препятствовать ежедневному туризму в Венеции в определенные периоды".

Во власти Венеции также сослались на недавно проведенное исследование, согласно которому количество однодневных визитов в Венецию в 2024 году незначительным образом сократилось.

Венеция ввела эксперимент со сбором с однодневных туристов в апреле 2024 года.

Город является одним из самых популярных туристических направлений в мире, но многие жители говорят, что он неспособен справиться с большим количеством посетителей.

В прошлом году в Венеции также вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.