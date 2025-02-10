Юрлицам и ИП в Беларуси разрешили интернет-торговлю ювелирными изделиями

Лукашенко 10 февраля подписал указ "О дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины", сообщает его пресс-служба.
"Документ принят в целях поддержки отечественной ювелирной отрасли, развития интернет-торговли ювелирными изделиями белорусского производства", - говорится в комментарии.
Согласно указу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующие лицензии, разрешено торговать в интернете маркированными ювелирными изделиями белорусского производства.