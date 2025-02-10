Криптовалютное законодательство в Японии пересмотрят

Японский регулятор FSA пересмотрит криптовалютное законодательство, включая возможность классифицировать цифровые активы как финансовые продукты «наравне с ценными бумагами». Об этом сообщает Nikkei.

Специальная экспертная группа в составе агентства проанализирует действующие правила и представит план реформирования к концу июня. Специалисты также намерены запросить комментарии Совета по финансовой системе (Financial System Council), который соберется осенью.

Предложения доработают с учетом фидбека и подадут на рассмотрение правительства в 2026 году.

Новые правила могут ввести как часть закона о ценных бумагах Financial Instruments and Exchange Act или свода регуляций для платежных инструментов Payment Services Act.

В октябре 2024 года группа японских компаний опубликовала ряд предложений касательно запуска криптовалютных ETF с фокусом на биткоин и Ethereum. Они также рекомендовали пересмотреть политику налогообложения операций с цифровыми активами.

В декабре премьер-министр Сигэру Исиба отметил, что правительству необходимо определить, стоит ли упрощать инвестирование в криптовалюты для широкой общественности. Власти также выразили скепсис относительно идеи внедрения криптовалют в национальный резерв.

Напомним, в феврале 2025 года чиновники FSA подали запрос к Apple и Google о блокировке приложений пяти иностранных криптовалютных бирж: Bybit, MEXC Global, LBank Exchange, KuCoin и Bitget.