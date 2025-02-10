Трамп приказал прекратить чеканку одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск монет номиналом в один цент. Об этом он заявил в соцсети Truth Social в ночь на 10 февраля.

"Слишком долго США чеканили пенни, которые в буквальном смысле стоили нам более двух центов за каждую. Это совершенно расточительно!" – написал Трамп, призвав положить конец неэффективным расходам бюджета.

Решение было принято на фоне отчета Департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск. В январе DOGE обнародовал данные, согласно которым себестоимость изготовления одного пенни превысила три цента. По данным Монетного двора США, в 2023 финансовом году было выпущено более 4,5 миллиарда пенни, что составило около 40% от общего количества отчеканенных монет. Расходы на их производство составили 179 миллионов долларов для американских налогоплательщиков.

По оценкам CBS News, в 2024 году себестоимость изготовления и распространения одного пенни выросла до 3,7 цента. Это значительное повышение по сравнению с 2016 годом, когда производство одной монеты обошлось в 1,5 цента. Основным фактором роста себестоимости стала подорожавшая медь, которая за последние годы выросла в цене более чем вдвое.

Несмотря на остановку чеканки, уже выпущенные одноцентовые монеты будут оставаться в обращении.

Идея отказа от пенни не нова. Федеральные чиновники и экономисты неоднократно предлагали прекратить выпуск одноцентовых монет, чеканившихся с 1793 года. В то же время, Федеральный резервный банк Ричмонда в 2020 году предупреждал, что такой шаг может иметь финансовые последствия: наличные транзакции придется округлять до пяти центов, что может повлиять на ценообразование.

Пенни – не единственная американская монета, себестоимость производства которой превышает номинал. По данным Монетного двора США, в 2024 году изготовление каждой монеты номиналом в пять центов стоило около 14 центов.

Стоит отметить, что у США уже был опыт отказа от монет с низким номиналом из-за роста стоимости сырья. К примеру, в 1857 году Конгресс США отменил выпуск малопопулярной монеты номиналом в полцента, а также уменьшил размер одноцентовой монеты, чтобы сократить использование меди.