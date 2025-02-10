На границе Беларуси с Евросоюзом очередь транспорта за выходные дни увеличилась на 50%

За выходные дни очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась на 50%, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). С пятницы скопление фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию, выросло с 200 до 315 единиц. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало 43% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении.

За выходные дни контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 18% грузовиков от нормы, т.е. 4 из 20 фур в час. Здесь очередь увеличилась с 250 до 270 грузовых авто.

Незначительное скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Въезда в Польшу ожидают 20 фур.

Более 180 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы за два дня на въезд в Польшу оформили 34% транспорта.