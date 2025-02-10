Финляндия расследует инцидент с танкером Koala в Усть-Луге

Власти Финляндии проведут собственное расследование инцидента на танкере Koala, севшего на мель в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Финские власти расследуют ситуацию. Финляндия усилила готовность к реагированию на разливы нефти", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно данным пограничной службы Финляндии, в район происшествия был отправлен самолет-разведчик. Следов разлива нефтепродуктов в Финском заливе он не обнаружил.

Ранее в тот же глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на груженном мазутом танкере Koala произошел "техногенный инцидент" во время запуска двигателя. В результате было повреждено машинное отделение судна, а сам танкер сел на мель. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта позже заявили, что грузовые резервуары судна не повреждены, в связи с чем риск утечки нефтепродуктов отсутствует.

По информации СМИ, на борту судна находились 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Всех их эвакуировали. Танкер Koala входит в составленный экологической организацией Greenpeace список российского "теневого флота". Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуда.