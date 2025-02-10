С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 18 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 18 693 иностранца из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 050 428 жителей Европы. Из Латвии прибыло 330 499 иностранцев, из Литвы — 596 411, из Польши — 105 996.

Напомним, безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств в Беларуси продлили до 31 декабря 2025 года включительно.