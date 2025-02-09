В Лондоне сотни людей протестовали против создания "мега-посольства" Китая

В субботу в Лондоне сотни людей вышли на протест против развертывания посольства Китая на новом месте, что сделало бы китайское посольство в Британии крупнейшим в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

Демонстрация численностью более 1000 человек собралась у здания Королевского монетного двора неподалеку Тауэра, куда хочет переехать посольство Китая.

Китай выкупил место и намерен превратить территорию общей площадью около 2 гектаров в свое крупнейшее посольство в Европе. В предыдущие годы идею затормозили, но после прихода к власти Лейбористской партии Пекин снова обратился с такой просьбой и, по первоначальным сигналам, может получить согласие. Впрочем, финальное решение еще не принято.

Протестующие, среди которых и многие беглецы из Гонконга, выражают опасения, что расширенное посольство может использоваться для слежки за китайскими гражданами и произвольных задержаний диссидентов, а более крупное новое здание позволит устроить там "СИЗО" для них.

Протестующие напомнили о ситуации со свободой выражения мнений в Китае и репрессиях властей против мусульманских меньшинств, в частности уйгуров.

"Мы являемся "маяком свободы" в этом мире. Было бы позорно, чтобы это замечательное здание, объект нашего наследия и гордости, передали в руки диктатуры", – комментирует один из британских протестующих.

К протестующим вышли и несколько известных политиков, в частности депутаты-консерваторы Иан Данкан Смит, Том Тугендхат и лейборист Блэр МакДугалл.

Тугендхат, экс-министр по вопросам безопасности, назвал возможное решение о таком перемещении посольства "большой ошибкой".

"Это было бы очень явным сигналом, что наше правительство не на правильной стороне, и не на той стороне, что обеспечит защиту британского народа и нашего экономического будущего", – заявил он, добавив, что если когда-то такие шаги навстречу можно было объяснить оптимизмом, то в 2025 году речь идет уже „не об оптимизме, а об умышленном незнании".

Напомним, в предыдущие годы получила огласку информация об использовании Китаем неофициальных "полицейских участков " на территории стран Европы для давления на нелояльных к власти китайцев за рубежом.