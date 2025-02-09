В Европарламенте призывают пересмотреть запрет на продажу автомобилей с ДВС до 2035 года

Европейская народная партия хочет как можно скорее пересмотреть правила, запрещающие продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Об этом заявил депутат Европарламента Дариуш Йоньски.

На пресс-конференции он сообщил, что фракция уже приняла внутренний документ по этому вопросу.

«Во-первых, мы предлагаем отказаться от применения каких-либо штрафных санкций к тем, кто производит автомобили с ДВС, второе предложение — пересмотреть цель запрета на продажу автомобилей с ДВС в этом году, а не в последующие годы», - отметил он.

Депутат Европарламента Йоньски процитировал доклад Марио Драги, в котором указывается на существенное снижение конкурентоспособности европейской экономики.

«Не проходит и недели, чтобы к нам не приезжали представители промышленности со всей Польши: химической, керамической или даже косметической, что является довольно большой сферой в Польше, и все обращают внимание на то, что нам нужно инвестировать в европейскую экономику. Среди прочего, в автоматизацию, и это касается также автомобилей и всего автомобильного рынка. Нам нужно упростить правила и сократить бюрократию», - добавил он.

Аналитик Института реформ Павел Вейски отмечает, что об отмене положений «Зеленого соглашения» не может быть и речи.

«Что может измениться и на чем настаивают Европейская народная партия и, прежде всего, лоббисты автомобильной промышленности, в первую очередь Германия, так это смягчение этих положений, разрешив, например, так называемое синтетическое топливо или электротопливо в качестве альтернативы электромобилям», - сказал он.

По словам аналитика, отход от регулирования посылает противоречивые сигналы.

«Это позволяет европейским автопроизводителям думать, что им не нужно стараться, им не нужно придумывать модели, которые будут привлекательны для европейских потребителей, потому что Евросоюз защитит их от конкуренции со стороны других стран. Это недальновидно, потому что они конкурируют не только здесь, на нашем рынке, но и по всему миру. Европейские автомобили также покупают в других странах, и будут ли их продолжать покупать в Австралии, Индонезии или на других рынках, будет зависеть от того, насколько хороши эти автомобили и как они отвечают потребностям потребителей», - отметил он.

Депутат Европарламента Йоньски хочет предложить провести в марте дебаты в Европейском парламенте, которые завершатся принятием резолюции по этим вопросам. С этого года автопроизводители в странах Европейского союза должны платить штрафы за превышение норм выбросов выхлопных газов.

Постановления Европейского парламента и Совета ЕС, ужесточающие нормы выбросов, на практике приведут к запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе с 2035 года.