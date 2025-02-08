Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Федеральный судья США Карл Николс выпустил «очень ограниченное» временное решение в ответ на иск профсоюзов, представляющих интересы сотрудников Агентства по международному развитию (USAID).

Судья согласился с представителями истцов, что сотрудникам USAID будет нанесен «непоправимый вред», если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены.

Подробности решения суда, в том числе судьба 500 сотрудников USAID, которые уже были отправлены в административный отпуск, будут известны позднее.

Как отмечает Reuters, судя по всему, судья Николс не склонен удовлетворять другие просьбы профсоюзов, среди которых — открыть доступ к зданиям USAID и восстановить финансирование грантов и контрактов агентства.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал «закрыть USAID». Накануне сотрудники USAID получили сообщение, что из более чем 10 тысяч работников агентства администрация президента планирует оставить только 611.

Более 2 тысяч работников должны были отправиться в административный отпуск до полуночи пятницы.