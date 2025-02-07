В Польше планируют снизить минимальный возраст для получения водительских прав до 17 лет

В Польше готовят законопроект о снижении возраста, необходимого для получения водительского удостоверения категории В (легковые автомобили), до 17 лет.

Планируется, что он поступит в Сейма до июня 2025 года, сообщают польские медиа.

В настоящее время законопроект находится на межведомственных консультациях, которые, по словам министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, "вот-вот завершатся".

Климчак добавил, что надеется, что документ "скоро дойдет до постоянного комитета и Совета министров".

"Я надеюсь, что те, кому в этом году исполняется 17 лет, еще смогут записаться на курсы по получению водительского удостоверения и получить его в этом году", – отметил Климчак.

Он сообщил, что также рассматривается возможность снижения необходимого возраста для тех, кто претендует на водительское удостоверение категории С (грузовики).

По его словам, "в Польше ощущается нехватка водителей транспорта, особенно в международных перевозках".

"Я думаю, что минимум – это сокращение на один год, то есть с 20 лет, хотя есть варианты, когда это удостоверение можно получить даже в младшем возрасте. Например, если кто-то проходит военную службу, он может получить удостоверение этой категории в 18 лет", – добавил Климчак.

Согласно действующему законодательству Польши, водительские удостоверения категории В можно получить с 18 лет, а категории С – с 21 года.