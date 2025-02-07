В Беларуси хотят наладить серийное производство FPV-дронов

В Беларуси ведется работа по организации серийного производства FPV-дронов. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед началом заседания коллегии ведомства в Минске.

"В прошлом году <...> мы показали всю номенклатуру производимых и разрабатываемых нами беспилотных летательных аппаратов. В 2024 году два таких изделия были приняты на вооружение: ударный комплекс "Чекан В" и разведывательный беспилотник "Беркут-3". Данный тренд будет продолжен. Много новинок вы увидите в рамках выставки MILEX в этом году. Сегодня мы готовы к серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Опыт СВО показывает, что БПЛА развиваются ускоренными темпами, как и средства борьбы с ними. Поэтому идет непрерывная работа, впереди много новинок. Совместно с Министерством обороны мы работаем над организацией серийного производства, в том числе и FPV-дронов. Много уже сделано в этом направлении, и работа продолжается", - сказал Дмитрий Пантус, которого цитирует БелТА.

Он также рассказал про внедрение искусственного интеллекта в отечественные разработки.

"В любом программном обеспечении всех видов вооружения, которое производит Госкомвоенпром, есть элементы искусственного интеллекта. Эта работа будет продолжена, ведь на сегодняшний момент без информационных технологий, без цифровизации ничего не будет", - подчеркнул глава Госкомвоенпрома.