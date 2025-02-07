Главой Центробанка Латвии после долгих споров назначили его прежнего руководителя

Сейм Латвии после многонедельных споров выбрал президента центрального банка страны. Им снова стал Мартиньш Казакс, предыдущий срок полномочий которого истек более месяца назад.

Сейм утвердил кандидатуру Казакса при поддержке голосов оппозиционных партий, поскольку входящие в правительство партии так и не смогли согласовать единого кандидата, сообщают местные СМИ.

В общей сложности за Казакса проголосовали 67 из 100 депутатов парламента.

В предшествующие недели правящие партии обменивались взаимными обвинениями в связи с выборами главы центробанка, выдвигали различных кандидатов, но так и не смогли прийти к согласию. В итоге частью коалиционных партий была снова выдвинута кандидатура Казакса, который возглавлял центральный банк на протяжении предыдущих пяти лет.

На протяжении полутора месяцев центробанк возглавлял временно исполняющий обязанности чиновник, и Латвия в этот период не могла голосовать в совете Европейского центрального банка.

Основными претензиями к работе Казакса были низкий уровень кредитования в Латвии, который втрое ниже среднего показателя по ЕС, а также самые высокие в Европе процентные ставки по кредитам.