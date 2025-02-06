Чехия сделала практически невозможным получение гражданства россиянами

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который фактически блокирует на неопределенный срок получение чешского гражданства россиянами.

Авторы поправок говорят, что изменения в законодательстве призваны «укрепить внутреннюю безопасность Чехии».

Согласно поправке, российские заявители смогут получить чешское гражданство только в том случае, если откажутся от гражданства РФ и предоставят соответствующее подтверждение. По мнению противников этой меры, для некоторых заявителей, выступающих против нынешнего российского режима, получение такого документа невозможно. Однако, по данным Министерства внутренних дел, закон предусматривает исключения, например, для просителей убежища.

Временная защита предоставляется лицам, бежавшим от российской агрессии, у них будет доступ к системе государственного медицинского страхования, образованию и рынку труда.

Основными условиями, помимо действующего заграничного паспорта, отсутствия судимостей и обеспеченного жилья, являются также экономическая самостоятельность и независимость от системы социальных выплат. Для детей главным условием является выполнение требований обязательного школьного образования.

Согласно поправке, ужесточатся условия продления временной защиты, процедуры предоставления убежища и выдачи загранпаспортов. Государству будет проще депортировать иностранцев, решение о возвращении которых на родину принимала Швейцария. Под угрозой депортации также окажутся граждане России и Беларуси, чьи имена фигурируют в санкционных списках.