В Литве пройдут учения по защите линии электропередач с Польшей

В Литве пройдут учения членов Добровольческих сил национальной обороны страны, которые связаны с защитой линии электропередач Литвы с Польшей. Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на информацию вооруженных сил страны.

Члены Добровольческих сил национальной обороны Литвы будут тренироваться в окрестностях южного литовского города Алитус. Они будут выполнять задачи, связанные с защитой линии электропередач Литвы с Польшей – LitPol Link.

Учения продлятся до 14 февраля, в них участвует 1-й территориальное подразделение добровольческих сил Дайнавского военного округа.

Военные призвали население спокойно реагировать, если они увидят военную технику, беспилотные летательные аппараты или вертолеты в Алитусе или его окрестностях, поскольку это часть запланированных учений.

Линия LitPol Link соединяет электроэнергетические системы Литвы и Польши и была запущена в 2015 году.

Еще в декабре премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял о том, что с 2025 года Служба общественной безопасности начнет охранять объекты LitPol Link в Алитусе, инфраструктуру NordBalt в Клайпеде, центр обработки данных Litgrid в Вильнюсе и Литовскую электростанцию в Электренай.

В январе, на фоне систематических повреждений подводных кабелей в Балтийском море, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что НАТО и ЕС должны брать на себя большую ответственность за Балтийское море.