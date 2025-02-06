Последнее обновление: 06.02.2025 18:07

Работники почты бастуют в Германии на фоне спора по зарплате

Немецкие почтальоны и работники почтовой службы Deutsche Post объявили забастовку в четверг на фоне спора по заработной плате. Об этом сообщает dpa.

Ограниченные забастовки являются последними в серии трудовых акций, организованных профсоюзом Verdi с целью добиться повышения заработной платы и дополнительных оплачиваемых отпусков для работников почты.

Ни одна из забастовок не привела к остановке почтовой связи в Германии, но доставка некоторых посылок и писем была задержана в результате забастовок.

Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты на 7%, а также трех дополнительных выходных для всех работников почты, ссылаясь на рост стоимости жизни и необходимость восстановиться после увеличения рабочей нагрузки. Профсоюз также требует предоставить членам Verdi четвертый дополнительный отпуск.

Deutsche Post считает эти требования экономически невыполнимыми, учитывая сложные экономические условия, долговременное снижение объемов пересылки писем и необходимость делать значительные инвестиции в новые системы.

По данным боннской логистической компании DHL, материнской компании Deutsche Post, возможности для повышения заработной платы очень ограничены.

Коллективные переговоры продолжатся в среду.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование