Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

В Беларуси информационная система здравоохранения заработает в конце 2025 года

Централизованная информационная система здравоохранения должна заработать в конце 2025 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заведующий отделом интеллектуальных информационных систем ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» Алексей Белоцерковский.

«Сейчас ведется разработка централизованной информационной системы здравоохранения. Разработчиком пяти подсистем является ОИПИ НАН Беларуси. В том числе мы разрабатываем и единый архив медицинских изображений. <...> Запуск централизованной системы здравоохранения планируется в конце этого года», - сказал он.

По его словам, архитектура архива медицинских изображений разрабатывается таким образом, чтобы разделить собственно изображения и персональные даты пациентов. Это позволит сформировать базу данных для стартапов, которые хотели бы заниматься обработкой медизображений.



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