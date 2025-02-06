Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

Toyota стремится удвоить продажи в Китае, построив новый завод

Toyota станет третьим автопроизводителем, который будет иметь собственный завод по производству аккумуляторов или электромобилей в Китае, удвоив свое присутствие на крупнейшем в мире рынке. Об этом пишет Financial Times.

Крупнейший в мире автопроизводитель, который в среду повысил свой годовой прогноз прибыли, обнародовал планы инвестировать в новый завод по производству аккумуляторов и электромобилей в Шанхае, который начнет выпускать модели Lexus в 2027 году.

Toyota делает смелый ход, чтобы добиться успеха на китайском рынке, где такие компании, как Volkswagen, Nissan и General Motors, сокращают расходы после падения продаж перед лицом острой конкуренции со стороны местных конкурентов во главе с BYD, Chery и Geely.

В прошлом иностранные автомобильные компании были вынуждены создавать совместные предприятия с китайскими конкурентами, чтобы получить доступ к огромному рынку, но с 2018 года Китай разрешил иностранным компаниям полностью владеть производственными площадками для электромобилей.

Сама Toyota уже имеет два совместных предприятия с FAW и GAC, продав почти 1,8 млн автомобилей в Китае в 2024 году, хотя это на 6,9% меньше, чем в 2023 году.



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