План Европейского Союза по облегчению мобильности военных сил и техники на континенте, по выводам аудита, не имел достаточной надежной основы и страдал от организационных трудностей. Об этом говорится в отчете Европейского совета аудиторов.

Аудиторы ЕС проверяли так называемый План действий 2.0, принятый Европейской комиссией в ноябре 2022 года для содействия военной мобильности на следующие четыре года.

"Мы пришли к выводу, что План действий 2.0 не имел достаточно прочного фундамента, а прогресс в достижении его целей был нестабильным", – говорится в выводах аудита.

Среди проблем указываются отсутствие единого центра управления военной мобильностью в ЕС, чрезмерная сложность плана, недостаточность его финансирования и недостаточный учет военных и геополитических критериев.

Так, Евросоюз выделил лишь €1,7 млрд в бюджете на 2021-2027 годы на финансирование строительства дорог и другой инфраструктуры и устранение бюрократической волокиты – тогда как на оборону в целом только в 2024 году было потрачено €326 млрд.

Вопросы у аудиторов возникли и к географическому распределению выбранных проектов военной мобильности. Практически ни один из них не расположен на южном маршруте в Украину, говорится в отчете.

"В общем, мы обнаружили, что только четыре из 29 ключевых мероприятий (по военной мобильности) на уровне ЕС можно считать завершенными, в то время как подавляющее большинство остается на стадии выполнения", – констатирует Европейский совет аудиторов.

В 2023 году в НАТО предупредили стран-членов, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

В октябре 2024 года правительство Румынии одобрило создание государственной железнодорожной компании для удовлетворения оборонных потребностей страны, что соответствует новой инициативе ЕС по военной мобильности.