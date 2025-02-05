В Молдове объявили тендер на строительство ветро- и фотоэлектропарков на €200 млн

Министерство энергетики Молдовы до 31 марта будет принимать заявки потенциальных инвесторов на строительство ветрового и фотоэлектрического парков общей мощностью 165 МВт. Об этом сообщило ведомство.

"Из них 60 МВт составят фотоэлектрические парки и 105 МВт - ветровые, инвестиции, которые планируется привлечь в строительство новых мощностей, оцениваются почти в €200 млн ", - говорится в сообщении.

Победившие в тендере инвесторы получат статус крупного производителя и гарантии покупки их энергии в течение 15 лет.

Новые ветровые и фотоэлектрические парки будут способствовать реализации планов властей по обеспечению не менее 30% потребления электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. В 2024 году ВИЭ-генерация Молдовы выработала 691 тысячу МВт.ч электроэнергии, что составляет 16,7% годового потребления.

По данным Минэнерго, на конец 2024 года в республике имеется 580 МВт мощностей по производству "зеленой" энергии.

В Молдове действуют три механизма поддержки производителей "зеленой" энергии, гарантирующие выкуп излишков энергии, поставляемой в сеть: чистый биллинг (для мелких производителей с установками, предназначенными для собственного потребления), фиксированный тариф на 15 лет (для парков и электростанций до 1 МВт фотоэлектрических или 4 МВт ветровых) и фиксированная цена, действующая также в течение 15 лет (для парков и электростанций мощностью более 1 МВт фотоэлектрических или 4 МВт ветровых).