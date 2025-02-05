В странах Балтии заработал единый резерв восстановления частоты, который потребуется после отсоединения от энергосети БРЭЛЛ.

Первые полгода расходы на резерв будет компенсировать сетевой оператор, а затем к счету потребителя прибавится минимум €1.

Со вторника, 4 февраля, начал работать единый для трех стран резерв, который принимает заявки не только от электростанций различных типов, но и от крупных потребителей, которые могут вернуть излишек электроэнергии в сеть.

"Если до сих пор Россия поддерживала нашу частоту, то сейчас это обязательство перейдет к нам. Именно для этого создается новый рынок. Сегодня мы организовали конкурс мощностей, а завтра сможем их использовать для управления частотой. Предлагать частоту могут как производители и потребители, так и аккумуляторные парки", – сказала "Актуальной камере" глава отдела энергетических рынков Министерства климата Карин Мария Лехтметс.

Единый резерв необходим, чтобы гарантировать баланс нужной частоты в сети – когда электричества не хватает, его надо добавить, а если переизбыток, то забрать.

"Суммарное потребление Балтии в сутки примерно 4200-4300 мегаватт. А резервов нам надо 800 мегаватт на все страны Балтии. Каждый может посчитать, сколько в процентах составляет резерв", – сказал председатель правления Elering Калле Кильк.

Сетевой оператор Elering первые полгода поддержания частоты в Эстонии компенсирует клиентам сумму в €60 млн. Для резерва будут использоваться не только электростанции, но и другие мощности. Например, свой накопитель предлагает компания Sunly. По словам ее руководства, это небольшой пилотный проект в 1,7 мегаватт. В ближайшие месяцы в Sunly хотят увеличить аккумулирующие мощности в четыре раза.

"Если мы посмотрим на потребность для обеспечения баланса сети, то она составляет около 100 мегаватт на все страны Балтии. У Литвы есть свои мощности, прошедшие аттестацию. Есть они и в Латвии, а вот в Эстонии мы первые", – сказал директор Sunly Eesti Клаус Пилар.

Первые, но не единственные. Концерн Eesti Energia задействует свои многочисленные производственные станции не только в Эстонии, но и в Литве. И вот теперь у них появился огромный аккумуляторный парк на 27 мегаватт.

"Elering только что подтвердил, что наш аккумулятор в Аувере достиг такого прогресса, что его можно выпускать на рынок. Он готов", – сказал член правления Eesti Energia Кристьян Кухи.

Отключение от российской системы и подключение к европейской энергосети состоится 9 февраля.