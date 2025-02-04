Последнее обновление: 04.02.2025 17:11

SpaceX вывела на орбиту еще 21 спутник Starlink

Категории: США SpaceX Starlink

4 февраля американская компания SpaceX запустила в космос очередную партию из 21 интернет-спутника Starlink. Об этом сообщает Space.com.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 спутником на борту был осуществлен во вторник с космодрома во Флориде в 10:14 по Гринвичу.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю примерно через восемь минут после запуска, приземлившись в Атлантическом океане на беспилотном судне SpaceX Just Read the Instructions.

Отмечается, что всего в 2025 году SpaceX запустила 14 миссий с Falcon 9. Девять из них были запущены для Starlink.

Ранее, 24 января, американская компания SpaceX запустила в космос очередную партию из 23 интернет-спутников Starlink.

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